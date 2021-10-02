Половину сцен в «Не время умирать» снимали без сценария

Очередной фильм «бондианы» выходит в прокат 7 октября 2021 года. Это 25-я серия о невероятных приключениях спецагента Джеймса Бонда и в пятый раз его играет 53-хлетний английский актер Дэниел Крейг. Вот только на съемках в этот раз что-то пошло не так.

Зрители, конечно, ничего не заподозрят, а вот режиссеру фильма Кэри Фукунага пришлось изрядно помучиться, работая над проектом. Всему виной – травма «Бонда». Из-за вышедшего из строя Крейга, чтобы съемки не простаивали, режиссер часть эпизодов придумал вне сценария, а потом некоторые сцены доснимал после окончания съемок.

«Единственные сцены, которые были полностью прописаны, снимали в штаб-квартире МИ-6», – признался постановщик в интервью порталу Comicbook.com.

Диалоги в фильме специально сделали расплывчатыми, так как изначально было непонятно в какой сцене их скажут актеры. Все встало на свои места только после окончательного монтажа картины.

Кстати, в фильме вы услышите, как к Джеймсу Бонду обращаются «почетный коммандер». Это звание актеру Дэниелу Крейгу присвоил королевский военно-морской флот Великобритании.

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