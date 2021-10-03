«Я бы предложил Тома Харди»: Хью Джекман заговорил о преемнике роли Росомахи

Пожалуй, самый острый вопрос, который сейчас касается голливудского актера Хью Джекмана — вернется ли он к роли мутанта Росомахи в супергеройских фильмах или нет. В очередном интервью 52-летний мужчина сказал, что его заявление о завершении работы с этой ролью после фильма «Логан» 2017 года было честным.

«Почти два десятка лет участвовал в этой франшизе. Если бы спросили меня о преемнике, я бы, конечно, предложил Тома Харди. Но я уверен, что уже выбрали кого-то, просто этому актеру велели молчать», — с улыбкой рассказал Хью изданию 7days.

Актер рассказал, что слава Росомахи пришла к нему далеко не сразу. Первые пять лет его участия в фильмах «Люди Икс», зрители не особо ассоциировали Джекмана с этим киногероем.

«Помню, как-то я сидел в машине, а на улице два парня обсуждали, Росомаха я или нет. Так и не пришли к единому мнению, — со смехом вспоминает актер. — Пока я не показал свои водительские права, закончив таким образом дискуссию».

Добавим, что шансы на становление Тома Харди новым Росомахой весьма малы, так как он уже блистает в роли одного из антигероев комиксов Marvel — заклятого врага Человека-паука Венома.

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