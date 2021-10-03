Безруков, Камбербэтч, Крэйг: громкие премьеры фильмов на октябрь 2021 года с именитыми актерами

Скоро октябрь и пора подумать, какие сюрпризы приготовили для нас киношники.

Про ожидаемые сериалы октября мы уже написали, пришло время посмотреть, что можно интересного посмотреть в следующем месяце в кинотеатрах.

«Не время умирать»

Актеры: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен и другие.

Жанр: боевик, криминал

Это уже восьмой фильм «бондианы», снятый в Италии. На этот раз съемки фильма проходили в городе Матера. Теперь уже прославленный Джеймс Бонд уходит со службы и отправляется на Ямайку, чтобы вести спокойную «пенсионерскую» жизнь. Но не тут-то было… Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Дата премьеры: 7 октября

«Семейка Аддамс: Горящий тур»

Героев озвучивали: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Джейвон Уолтон, Снуп Догг, Бетт Мидлер и другие.

Жанр: мультфильм, комедия

В мультике рассказывается про семью, у которой в се идет наперекосяк. На этот раз старые добрые Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер отправляются в путешествие, в котором их ждет много интересного.

Дата премьеры: 14 октября

«Медея»

Актеры: Тинатин Далакишвили, Евгений Цыганов, Евгений Харитонов, Тимур Бадалбейли, Антон Риваль, Елизавета Серпова и другие.

Жанр: драма

Главная героиня платить за личное счастье очень высокую цену. В итоге она оказывается в западне, из которой, казалось бы, нет выхода. Чувствуя себя преданной, она ищет мести… Иными словами, это современная трактовка мифа о Медее: женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством и готовой на все.

Дата премьеры: 14 октября

«Учености плоды»

Актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Михаэль Эпп, Анастасия Буткова, Алексей Нестеров, Игорь Савочкин и другие.

Жанр: драма

В фильме рассказывается про военные времена 1944 года. Немцы решают вывести все культурные ценности из музея Пушкина в селе Михайловское. Этого никак не могут допустить ни партизаны, ни местный умелец Сергей. Они любой ценой собираются отстоять честь своей страны.

Дата премьеры: 21 октября

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Джэми Деметриу, Андреа Райзборо, Тоби Джонс, Оливия Колман, Стэйси Мартин, Ник Кейв и другие.

Жанр: драма

Это история про гениального художника-аристократа Луиса Уэйна, который навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Однако придуманные им же миры начинают заменять ему реальность.

Дата премьеры: 21 октября

«Кощей. Начало»

Актеры: Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Арсений Перель, Тимур Родригез, Юрий Гальцев, Павел Баршак, Владислав Ветров и другие.

Жанр: мультфильм, комедия

Однажды в сказочное княжество Дивноземское нагрянул безжалостный монстр Белый призрак. А местный смельчак по имени Кощей собирается ему противостоять, чтобы спасти жизни людям.

Дата премьеры: 28 октября

«Купе номер 6»

Актеры: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг, Валентина Бодягина, Денис Пьянов и другие.

Жанр: драма

Это история про двух молодых людей, которые оказались в одном вагоне поезда. Она – студентка из Финляндии, сбежала из Москвы от загадочного столичного любовника. Он – грубый русский шахтер. И только им вдвоем придется осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям.

Дата премьеры: 28 октября

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