«Наследники — 3», «Самка богомола» и другие громкие сериалы октября

«S. W. A. T.: Спецназ города ангелов», 5 сезон
- Актеры: Сэмюэл Л. Джексон, Колин Фаррелл, Мишель Родригес, ЭлЭл Кул Джей, Джош Чарльз, Джереми Реннер, Брайан Ван Холт и другие.
- Жанр: боевик, триллер, криминал, приключения.
За правопорядком в Лос-Анджелесе следит взвод полицейского спецназа лейтенанта Дона Харрелсона по прозвищу Хондо. Никто не смеет им противостоять. Но однажды против них начинает свою игру наркобарон Алекс Де Леон. А это значит, что каждый бандит в городе ангелов возьмется за оружие.
- Дата выхода: 1 октября
- Где смотреть: CBS
«На районе», 4 сезон
- Актеры: Пол Кэй, Том Дэвис, Рэйчел Стаббингс, Том Стортон, Хеми Йерохам, Саймон Гринолл, Саймон Дэй и другие.
- Жанр: комедия
Сериал про жителей одного из районов современного английского городишки. Все они встречаются на улице, здороваются, общаются. Но никто не догадывается. Что на самом деле происходит в жизни каждого.
- Дата выхода: 4 октября
- Где смотреть: Netflix
«Булл», 6 сезон
- Актеры: Майкл Уэтерли, Фредди Родригес, Женева Карр, Джейми Ли Киршнер, Кристофер Нил Джексон, Маккензи Миэн, Анна Люсия Аттанасио, Яра Мартинес
- Жанр: драма, комедия, криминал
Главный герой — доктор Джейсон Булл — очаровательный и дерзкий основатель успешной фирмы судебного консалтинга. Однажды он погружается в науку, чтобы понять присяжных адвокатов, свидетелей и ответчиков. Это поможет ему написать собственные сценарии в суде.
- Дата выхода: 7 октября
- Где смотреть: CBS
«Самка богомола», 1 сезон
- Актеры: Павел Чинарев, Ирина Розанова, Ольга Сутулова, Сабина Ахмедова, Александр Марин, Сергей Заморев, Виктория Агалакова, Екатерина Кузнецова и другие.
- Жанр: триллер, драма, детектив
Жанна Дронова – серийная убийца, которая безжалостно расправляется с педофилами, насильниками и неверными мужьями. В тюрьме она узнает, что у нее появился подражатель. Дронова предлагает полиции свою помощь в поимке убийцы.
- Дата выхода: 14 октября
- Где смотреть: Start
«Ты», 3 сезон
- Актеры: Николь Кан, Элизабет Лайл, Захари Ле Вей, Шэй Митчелл, Лу Тэйлор Пуччи, Клифф Мойлан, Пенн Бэджли и другие.
- Жанр: триллер, драма, мелодрама, криминал
Талантливый менеджер книжного магазина влюбляется в не менее талантливую молодую писательницу. Однако любовь становится одержимой, и молодой человек начинает устранять любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.
- Дата выхода: 16 октября
- Где смотреть: Netflix
«Наследники», 3 сезон
- Актеры: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Хиам Аббасс, Алан Рак, Мэттью Макфэдиен, Паркер Сойерс, Натали Голд и другие.
- Жанр: драма
80-летний богач – владелец медийных конгломератов. Прежде чем уйти на пенсию, главный герой сериала «Наследники» хочет устроить своим наследникам настоящую встряску — с интригами, внезапными откровениями и жестокой гонкой за власть.
- Дата выхода: 18 октября
- Где смотреть: HBO
«Вторжение», 1 сезон
- Актеры: Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди, Ажи Робертсон и другие.
- Жанр: фантастика, фэнтези, драма
Главные герои сериала — шериф Джон Белл Тайсон, который собирается выходить на пенсию; солдат Тревант Уорд, который служит в Афганистане; сирийская беженка Аниша Малик; сотрудница ЦУП Митсуки — следит за выполнением японской космической программы. Между персонажами нет ничего общего, но однажды они встречаются и заворачивается.
- Дата выхода: 23 октября
- Где смотреть: TV14
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