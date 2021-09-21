«Наследники — 3», «Самка богомола» и другие громкие сериалы октября

В этот раз нас еще больше криминала и драматических развязок.

«S. W. A. T.: Спецназ города ангелов», 5 сезон

Актеры: Сэмюэл Л. Джексон, Колин Фаррелл, Мишель Родригес, ЭлЭл Кул Джей, Джош Чарльз, Джереми Реннер, Брайан Ван Холт и другие.

Жанр: боевик, триллер, криминал, приключения.

За правопорядком в Лос-Анджелесе следит взвод полицейского спецназа лейтенанта Дона Харрелсона по прозвищу Хондо. Никто не смеет им противостоять. Но однажды против них начинает свою игру наркобарон Алекс Де Леон. А это значит, что каждый бандит в городе ангелов возьмется за оружие.

Дата выхода: 1 октября

Где смотреть: CBS

«На районе», 4 сезон

Актеры: Пол Кэй, Том Дэвис, Рэйчел Стаббингс, Том Стортон, Хеми Йерохам, Саймон Гринолл, Саймон Дэй и другие.

Жанр: комедия

Сериал про жителей одного из районов современного английского городишки. Все они встречаются на улице, здороваются, общаются. Но никто не догадывается. Что на самом деле происходит в жизни каждого.

Дата выхода: 4 октября

Где смотреть: Netflix

«Булл», 6 сезон

Актеры: Майкл Уэтерли, Фредди Родригес, Женева Карр, Джейми Ли Киршнер, Кристофер Нил Джексон, Маккензи Миэн, Анна Люсия Аттанасио, Яра Мартинес

Жанр: драма, комедия, криминал

Главный герой — доктор Джейсон Булл — очаровательный и дерзкий основатель успешной фирмы судебного консалтинга. Однажды он погружается в науку, чтобы понять присяжных адвокатов, свидетелей и ответчиков. Это поможет ему написать собственные сценарии в суде.

Дата выхода: 7 октября

Где смотреть: CBS

«Самка богомола», 1 сезон

Актеры: Павел Чинарев, Ирина Розанова, Ольга Сутулова, Сабина Ахмедова, Александр Марин, Сергей Заморев, Виктория Агалакова, Екатерина Кузнецова и другие.

Жанр: триллер, драма, детектив

Жанна Дронова – серийная убийца, которая безжалостно расправляется с педофилами, насильниками и неверными мужьями. В тюрьме она узнает, что у нее появился подражатель. Дронова предлагает полиции свою помощь в поимке убийцы.

Дата выхода: 14 октября

Где смотреть: Start

«Ты», 3 сезон

Актеры: Николь Кан, Элизабет Лайл, Захари Ле Вей, Шэй Митчелл, Лу Тэйлор Пуччи, Клифф Мойлан, Пенн Бэджли и другие.

Жанр: триллер, драма, мелодрама, криминал

Талантливый менеджер книжного магазина влюбляется в не менее талантливую молодую писательницу. Однако любовь становится одержимой, и молодой человек начинает устранять любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Дата выхода: 16 октября

Где смотреть: Netflix

«Наследники», 3 сезон

Актеры: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Хиам Аббасс, Алан Рак, Мэттью Макфэдиен, Паркер Сойерс, Натали Голд и другие.

Жанр: драма

80-летний богач – владелец медийных конгломератов. Прежде чем уйти на пенсию, главный герой сериала «Наследники» хочет устроить своим наследникам настоящую встряску — с интригами, внезапными откровениями и жестокой гонкой за власть.

Дата выхода: 18 октября

Где смотреть: HBO

«Вторжение», 1 сезон

Актеры: Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди, Ажи Робертсон и другие.

Жанр: фантастика, фэнтези, драма

Главные герои сериала — шериф Джон Белл Тайсон, который собирается выходить на пенсию; солдат Тревант Уорд, который служит в Афганистане; сирийская беженка Аниша Малик; сотрудница ЦУП Митсуки — следит за выполнением японской космической программы. Между персонажами нет ничего общего, но однажды они встречаются и заворачивается.

Дата выхода: 23 октября

Где смотреть: TV14

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