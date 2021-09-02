Зрители Венецианского кинофестиваля 9 минут стоя аплодировали фильму «Параллельные матери»

1 сентября в Италии стартовал знаменитый Венецианский кинофестиваль, который в этом году проводится уже в 78-й раз. Киносмотр открыла испанская драма «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли. И, как сообщает издание Deadline, зрители приняли эту картину 9-минутными овациями стоя. Фильм получил весьма хвалебные отзывы критиков.

Напомним, по сюжету уже опытная женщина и девушка-подросток рожают в один день в одном роддоме. Кроме этого обстоятельства, их связывает еще кое-что: обе забеременели случайно и понимают, что будут растить своих детей без отцов. Старшая мамаша пытается поддержать младшую, которая уже решила, что ее молодая жизнь разрушена. Это знакомство изменит жизни обеих женщин.

Режиссером картины является испанский маэстро Педро Альмодовар, ранее снявший картины «Все о моей матери» с Пенелопой Крус, «Кожа, в которой я живу» с Антонио Бандерасом, «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон и многие другие работы, отмеченные на международных фестивалях и кинопремиях.

В российский прокат «Параллельные матери» выйдут 11 ноября.

Смотрите также: