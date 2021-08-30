Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся вместе в новом романтическом фильме

Новость для тех, кому понравилась «химия» между Капитаном Америка и Черной вдовой в киновселенной Marvel. Исполнители ролей этих супергероев Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся вместе в романтическом приключенческом фильме. Картина будет называться Ghosted, ее режиссером выступит Декстер Флетчер, работавший над кинолентами «Эдди «Орел», «Богемская рапсодия» и «Рокетмен».

Как сообщает издание Deadline, за проект взялись студии Apple и Skydance. Сценарий написали авторы фильмов «Дэдпул» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд», но подробностей сюжета у журналистов пока нет. Дата начала съемок новой картины тоже не определена — она зависит от того, когда Йоханссон сможет вернуться к работе, ведь только на днях 36-летняя актриса родила сына.

Напомним, что Скарлетт и Крис — друзья детства. В фильмах Marvel, особенно в «Первый мститель: Другая война», у их персонажей наблюдается небольшой роман, а еще раньше они снялись вместе в мелодраме «Дневники няни» (2007) и комедии «Высший балл» (2004). В новом фильме зрителей ждет еще больше «химии» между этой голливудской парочкой.

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