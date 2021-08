Ченнинг Татум поднял Сандру Буллок на руки и прыгнул с ней в бассейн

16 августа завершились съемки фильма «Затерянный город D», в котором сыграли Сандра Буллок, Ченнинг Татум и Дэниел Рэдклифф. По сюжету, писательница и мужчина-модель с обложки ее новой книги отправляются в турне для презентации романа и вдруг узнают, что загадочное место в джунглях, описанное женщиной, оказывается реальным.

41-летний Татум на съемках так прикипел к 57-летней Буллок, что в день окончания работы, он взял ее на руки и прыгнул вместе с актрисой в бассейн, где они отрабатывали подводные сцены. Актер поделился своим поступком в социальных сетях — кто-то из съемочной бригады снял падение на видео.

That’s a wrap on #LostCityOfD. I love this movie so much I don’t have words. I also don’t have words for how special Sandy Bullock is. We definitely were made in the same lab & share a brain at times. I ❤️ U girl. As U can see I’ll ride your coattails anywhere anytime forever. 🤣 pic.twitter.com/yAXAf5D4x6

— Channing Tatum (@channingtatum) August 16, 2021