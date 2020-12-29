Ченнинг Татум присоединится к Сандре Буллок в фильме про похищение писательницы

Ченнинг Татум снимется вместе с Сандрой Буллок в фильме «Затерянный город D» (The Lost City of D). Как сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники, 40-летний актер уже почти завершил свои переговоры об участии в проекте.

56-летняя Буллок сыграет в картине главную роль, а также выступит в качестве продюсера. Журналистам стало известно, о чем будет новая лента актрисы. Она расскажет о писательнице-затворнице, которая отправилась в рекламный тур своей новой книги вместе с мужчиной-моделью, который красуется на обложке (вот она и роль для Татума). Главной героине все будет казаться скучным, обыденным и неромантичным, пока ее не похитят. Женщину ждет опасное приключение, которое докажет ей, что реальная жизнь может быть гораздо более захватывающей, чем любая из ее книг.

Издание добавляет, что Татум недавно закончил работу над своим предстоящим фильмом «Собака» (Dog), в котором он выступил режиссером и исполнителем главной роли. Это будет комедия про солдата, который спешит на похороны своего боевого товарища. Ее выход можно ждать уже в 2021 году.

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