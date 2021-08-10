Шоу должно продолжаться: гитарист Queen заговорил о планах на сиквел «Богемской рапсодии»

Вышедший в 2018 году фильм «Богемская рапсодия» заработал в прокате более 900 миллионов долларов и стал самым кассовой музыкальной картиной и байопиком в истории. Кроме того, лента принесла своим создателям четыре статуэтки «Оскар». Но о том, что у нее будет продолжение, речи не шло. Год назад гитарист группы Queen Брайан Мэй говорил журналу Rolling Stone, что у данного фильма вряд ли возможен сиквел. Барабанщик Роджер Тейлор согласился с ним (оба являются продюсерами «Богемской рапсодии»).

Однако на днях Мэй, выступая в прямом эфире в Instagram, уже заявил обратное. Оказывается, музыканты все-таки видят возможность продолжить байопик о своей группе.

«Да, мы изучаем идеи, — сказал гитарист. — Будет сложно сделать продолжение, поскольку никто из нас не мог предвидеть, насколько масштабным получится фильм. Мы вложили много сердца и души в его создание, но никто не мог предсказать (такой успех. — Прим. авт.), он был больше, чем у «Унесенных ветром».

Брайан добавил, что для сиквела понадобится очень хороший сценарий и потребуется время, чтобы понять, насколько он прекрасен.

Напомним, что легендарного вокалиста Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» сыграл актер Рами Малек, который также исполнил роль злодея в предстоящем фильме про Джеймса Бонда «Не время умирать».

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