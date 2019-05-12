Как актер, сыгравший Фредди Меркьюри, готовил шаурму и развозил пиццу

Фильм «Богемская рапсодия», получивший в этом году престижную награду – «Оскара» - не оставил равнодушным ни одного человека. Главную роль в «Богемской рапсодии» исполнил Рами Малек, отмечающий 12 мая свой день рождения.

Американский актер египетского происхождения заставил нас сопереживать непростой судьбе эпатажного музыканта, заставил поверить во все, происходящее на экране. А ведь Рами Малек – это не только Фредди Меркьюри, он известен и другими, не менее талантливыми, работами.

Кроме всего прочего, он снялся в роли вампира Бенджамина в культовом фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», сыграл компьютерного гения в сериале «Мистер Робот», есть у него и другие заметные роли.

Огорчил родителей тем, что решил стать актером

Родители Рами переехали в Калифорнию из Каира, столицы Египта, где отец работал гидом, а мама-гречанка – бухгалтером. Рами и его брат-близнец Сами родились уже в Лос-Анджелесе, а еще раньше на свет появилась их старшая сестра.

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В детстве Рами ходил в католическую школу. Интересно, что в той же школе училась и Кирстен Данст – актриса, известная по фильмам «Интервью с вампиром», «Джуманджи», «Человек-паук» и многим другим. Рами Малек признавался впоследствии, что в юности был влюблен в красивую девочку из его школы, — Кирстен уже тогда привлекала восхищенные взгляды ровесников.

Родители мечтали, что их дети получат серьезные профессии, которые помогут им «пробиться» в жизни. Старшая дочь так и сделала – выучилась на врача, Сами стал школьным учителем… А вот Рами ожиданий не оправдал, и родители были очень огорчены, когда поняли, что сын упорно стремится стать артистом. Правда, увидев его впервые на сцене и осознав, насколько он талантлив, отец с матерью все же смирились с выбором Рами.

Как Рами Малек готовил шаурму и развозил пиццу

Блеснув в студенческих спектаклях (в университете он все-таки учился по настоянию родителей), Рами Малек на некоторое время вынужден был забыть об актерской игре. Надо было зарабатывать на жизнь, и парень развозил пиццу, готовил шаурму и работал в кафе официантом.

Его первой работой в кино стала эпизодическая роль в популярном сериале «Девочки Гилмор». А уже следующая роль – в комедийном сериале «Домашние войны» — была замечена кинокритиками и одобрена.

Симпатичного способного парня с экзотической внешностью стали снимать более активно – в криминальном триллере «24 часа» он играл террориста-смертника, затем последовали мистический сериал «Медиум» и боевик под названием «Там». После сериалов, которые занимали верхние строчки рейтингов, Рами Малека стали приглашать и в полнометражные фильмы.

Роль фараона – пропуск в мир славы

А настоящая слава ждала актера после выхода на экраны в 2006 году фильма «Ночь в музее», в котором Рами исполнил роль фараона. Своеобразная экзотическая внешность выходца из Египта очень помогла Рами Малеку воплотить этот образ на экране, и фильм получил достаточно высокие рейтинги.

больше по теме Рами Малек: как американец с египетскими корнями завоевал свой первый «Оскар»Ради роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» актер носил накладной нос и целый год спал с фальшивыми зубами.

Затем последовал мини-сериал «Тихий океан» Стивена Спилберга о событиях Второй мировой войны, — в нем Малек сыграл капрала Шелтона. В мелодраме «Ларри Краун» молодой актер исполнил роль ученика колледжа – а его учительницу играла несравненная Джулия Робертс. По словам Малека, профессионализм Джулии произвел на него огромное впечатление.

В фантастическом фильме-катастрофе «Морской бой» Рами снимался вместе многими голливудскими звездами, как и в суперпопулярной картине «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2».

Его популярность многократно выросла после появления в триллере «Мистер Робот», где Малек сыграл гениального компьютерщика Эллиота.

«Богемская рапсодия»

И вот, наконец, фильм, после которого о Рами Малеке – без преувеличения – заговорил весь мир. В роли культового музыканта Фредди Меркьюри Рами был настолько органичным и убедительным, фильм получился настолько эмоциональным и завораживающим, что на церемонии вручения «Оскара» в 2019 году его создатели получили сразу 4 награды: за лучшую мужскую роль, монтаж, лучший звук и лучший монтаж звука.

Игра Рами Малека получила восхищенные отзывы как зрителей, так и критиков.

Любимая девушка Рами Малека

Рами не сторонится светской жизни и охотно дает интервью, однако о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Журналистам нередко приходится использовать домыслы. Так, однажды вокруг имени Малека стали циркулировать слухи, связанные с его якобы нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако все оказалось выдумкой.

Затем ему приписывали отношения с партнершей по «Сумеркам» — Анджелой Сарафьян. В 2015 году рядом с Рами стала появляться актриса Порша Даблдэй, с которой Рами снимался в «Мистере Роботе». Поклонники уже решили, что он нашел свою судьбу, но в 2017-м, как сообщили СМИ, пара рассталась.

Что ж, Рами Малеку исполняется только 38 лет, так что пожелаем ему счастья – и, конечно, новых интересных ролей.