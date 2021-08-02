Большая рыба: Элджей озвучил акулу в кинокомиксе «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

5 августа в российских кинотеатрах выйдет кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет», снятый мастером жанра Джеймсом Ганном. Фанаты киновселенной DC уже давно ждут этот яркий релиз. По сюжету, отпетых врагов Бэтмена и Супермена снова собрали в команду, чтобы выполнить смертельно опасное задание. Итак, суперзлодеи во второй раз отправятся спасать мир, а если не справятся — голова с плеч. Злодеев никому не жалко…

Одним из самых ярких персонажей сиквела станет Король акул — получеловек-полурыба с огромными зубами и невысоким интеллектом. Персонаж не блещет остроумными фразочками, во время фильма он будет утробным голосом произносить слова: «Еда!», «Ням-ням» и тому подобное.

В российском дубляже озвучить персонажа пригласили мастера слова и обладателя бархатного низкого голоса — рэпера Элджея. На днях 27-летний артист опубликовал в Instagram ролик о том, как пришел в студию, чтобы записать несколько фраз для своего персонажа. Работка непыльная, но почетная. Ведь в оригинальном фильме акулу озвучил никто иной, как Сильвестр Сталлоне.

Напомним, что в новом боевике Марго Робби и Виола Дэвис вернулись к своим ролям. К ним присоединились Идрис Эльба, Джон Сина, Майкл Рукер, Шон Ганн и другие западные актеры.

Смотрите также: