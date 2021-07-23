Трудно быть женщиной-режиссером: Антонио Бандерас и Пенелопа Крус снялись в новой комедии

22 июля в Сети появился тизер новой испанской комедии «Официальный конкурс» (Competencia oficial) с Антонио Бандерасом, Оскаром Мартинесом и Пенелопой Крус в главных ролях.

По сюжету в кинопроекте, который оплачивает один эксцентричный миллионер, вынуждены сниматься два артиста с абсолютно разными подходами к игре. Их методы противоречат друг другу, но деятельная женщина-режиссер взялась увязать мужчин в одну упряжку. И эта задача оказалась сложнее, чем могло показаться на первый взгляд.

Фильм снимали в 2020 году, и его производство также было заторможено пандемией коронавируса. Официальная премьера должна состояться на кинофестивале в Торонто в сентябре 2021-го.

Напомним, что Антонио Бандерас, которому скоро исполнится 61 год, также снимается с Харрисоном Фордом в пятом фильме об Индиане Джонсе.

Смотрите также: