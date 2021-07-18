«Пальмовая ветвь» отошла хоррору: подведены итоги Каннского кинофестиваля 2021 года

17 июля в Каннах завершился знаменитый кинофестиваль, который в 2021 году было решено провести вживую. И вот его итоги.

Главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — получил французский ужастик «Титан» режиссера Жюлии Дюкорно. Гран-при разделили сразу два фильма: «Герой» иранца Асгара Фархади и «Купе номер шесть» фина Юхо Куосманена.

Приз жюри тоже достался двух картинам. Его получили «Колено Ахеда» Надава Лапида из Израиля и «Память» Апичатпонга Верасетакуна из Тайланда. Лучшим режиссером был признан француз Леос Каракс за свой мюзикл «Аннетт». Лучшим сценарием отметился японский фильм «Сядь за руль моей машины», его авторы — Рюскэ Хамагути и Оэ Такамаса.

Награда за лучшую мужскую роль досталась американцу Калебу Лэндри Джонсу («Нитрам»), среди женщин было отмечена норвежка Ренате Реинсве («Худший человек в мире»).

Также спецприз фестиваля получил документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» украинца Сергея Лозницы. А картина «Разжимая кулаки» российского режиссера Киры Коваленко взяла гран-при конкурса «Особый взгляд».

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