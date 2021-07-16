Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил гран-при Каннского фестиваля

Отличные новости пришли в эту пятницу вечером с Лазурного берега. Режиссер Кира Коваленко стала триумфатором кинофестиваля в Каннах. Девушка выиграла в категории «Особый взгляд», получив гран-при за свою картину «Разжимая кулаки».

Вместе с Кирой Коваленко ее работу в Каннах представлял продюсер Александр Роднянский.

Стоит отметить, что такой высокой награды престижного кинофорума в Каннах российская картина удостоена впервые в истории.

«Гран-при наш! — поделился в Instagram Александр Роднянский. — Бесконечно рад за Киру Коваленко и за всех работавших над фильмом прекрасных профессионалов. Сегодняшняя награда — победа российского кино и международное признание нового талантливого режиссера!»

Кстати, Киру Коваленко связывают романтические отношения с другим талантливым режиссером — Кантемиром Балаговым.

Его фильм «Дылда» был также отмечен на Каннском кинофестивале в категории «Особый взгляд» в 2019 году. Балагов получил приз за лучшую режиссуру.

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