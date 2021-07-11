Марго Робби снимется в фильме «Барби» от создательницы «Леди Берд»

Голливудская актриса Марго Робби, которая недавно отметила 31-летие, расширяет коллекцию блондинок, сыгранных ею в кино. Харли Квинн, Тоня Хардинг, Шэрон Тейт, а теперь звезда замахнулась на, пожалуй, самую известную златоволосую красавицу в поп-культуре — куклу Барби.

На днях у запланированного фильма «Барби» появился режиссер. Данный пост заняла Грета Гервиг, которая ранее сняла картины «Леди Берд» и «Маленькие женщины». Как сообщает издание Variety, изначально Грета была приглашена в новый проект Робби в качестве сценариста, но недавно подписала контракт и на позицию главного постановщика. Съемки должны стартовать в начале 2022 года, а релиз запланирован на 2023-й.

Говоря о фильме про Барби, сразу рисуется эдакая не очень замысловатая история про гламур и шикарную жизнь. Однако участие в проекте госпожи Гервиг многое меняет. Два выпущенных ею фильма получили ряд номинаций на «Оскар», (в том числе и «Лучший режиссер») и другие именитые премии. Робби уверена, что ее новая компаньонка сумеет привнести свежий взгляд на затертый до дыр образ пластиковой куклы.

Напомним, что ранее актриса получила права на новую экранизацию комикса «Танкистка», чей ключевой персонаж тоже взбалмошная блондинка.

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