КИНО

Марго Робби собирается экранизировать культовый комикс «Танкистка»

По этому произведению в 1995 году уже был снят фильм.

Марго Робби собирается экранизировать культовый комикс «Танкистка»
Марго Робби может сыграть танкистку. Фото: Vincenzo Landi/ZUMAPRESS.com

Один из создателей культового английского комикса «Танкистка» Алан Мартин сообщил в Twitter, что компания голливудской актрисы Марго Робби получила права на новую экранизацию произведения. По словам автора, разработка картины ведется уже несколько месяцев. Но если за дело возьмется сама Марго Робби, то проект точно увидит свет. Пока Мартин не знает, привлекут ли его к созданию фильма.

Напомним, Алан Мартин и Джейми Хьюлетт нарисовали «Танкистку» в 1988 году. Действие комикса происходит в постапокалиптической Австралии, где самый ценный ресурс — это пресная вода. Злодейской корпорации, которая захватила власть над всеми источниками, противостоит банда мутантов, скрещенных с кенгуру, и лихая девушка, угнавшая один из танков организации. Ее боевая машина — не просто оружие, а самый настоящий друг и товарищ.

В 1995 году комикс был экранизирован. Тогда роль танкистки сыграла американская актриса Лори Петти. Если посмотреть на ее образ, воплощенный на экране, то он очень похож на Харли Квинн, созданную Марго Робби в «Отряде самоубийц». Не сложно догадаться, зачем популярной голливудской блондинке понадобились права на «Танкистку».

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«Танкистка»Австралияголливудская актрисакинокомиксыМарго Робби

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Марго Робби собирается экранизировать культовый комикс «Танкистка»
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