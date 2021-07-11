«Ей не нужны мальчики»: почему Железный человек так и не появился в «Черной вдове»

Режиссер объяснила, почему в новом боевике Marvel нет ни одного камео мстителя.

«Черная вдова» стал последним фильмом для Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel. По ранее ходили слухи о том, что еще один известный мститель появится в этой картине в последний раз. Речь идет о Железном человеке Тони Старке (роль Роберта Дауни-младшего), который так же погиб в картине «Мстители: Финал». Предполагалось, что герой появится в «Черной вдове» в виде небольшого камео, снятого еще для боевика «Первый мститель: Противостояние». Старка, и правда, пару раз упоминают в фильме, но его лицо так и не засветилось в новом блокбастере.

В одном из интервью режиссер картины Кейт Шортланд призналась, что они с главой студии Marvel Кевиной Файги действительно обсуждали возможность камео других мстителей. Однако в итоге было решено оставить Наташу Романову одну, в окружении персонажей, имеющих отношение к ее советскому прошлому.

«Мы решили — и я думаю, что Кевин был действительно великолепен — он сказал: «Ей не нужны мальчики». Мы не хотели, чтобы она чувствовала, что ей нужна поддержка. Мы хотели, чтобы она выстояла одна. И она это делала», — цитирует режиссера издание GamesRadar.

Ранее Шортланд сказала тому же журналу, что «Черная вдова» — это один из самых жестоких и интуитивных фильмов Marvel. Доля юмора в нем, и правда, уступает личной драме.

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