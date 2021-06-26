Зои Кравиц начнет режиссерскую карьеру с триллера с Ченнингом Татумом

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц собирается начать еще и режиссерскую карьеру. У 32-летней звезды уже запущен проект собственного фильма под названием Pussy Island, причем это триллер с острым юмором, писанный ею самой. На днях права на его распространение купила компания Metro-Goldwyn-Mayer, а значит, картина точно будет снята.

На главные роли приглашены Ченнинг Татум и восходящая британская звезда Наоми Экки. Причем сама режиссер в кадре не появится, но, по ее словам, она бы с удовольствием сыграла главную героиню.

Как передает издание Deadline, картина расскажет о молодой и умной официантке из Лос-Анджелеса, которая нацелилась захомутать богатого изобретателя (его как раз сыграет Татум). Девушке удастся пробраться на частный остров, где у нее появится возможность устроить романтическую встречу с миллионером. Но, несмотря на красивые пейзажи, постоянно льющееся шампанское и еженощные танцевальные вечеринки, героиня почувствует, что на этом острове есть что-то еще. Нечто ужасающее…

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Добавим, что та же Наоми Экки, которой досталась главная роль, еще заявлена на роль молодой Уитни Хьюстон в грядущей байопике о легендарной певице.

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