Трейлер книги «Однажды в… Голливуде» показал кадры, не вошедшие в фильм

29 июня в Америке выйдет книга Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», которая является новеллизацией одноименного фильма 2019 года. О самом романе известного режиссера Teleprogramma.pro уже писала. Но 21-го числа кинокомпания Sony Pictures выпустила трейлер к нему, куда вошли кадры из фильма, которые не попали в финальную версию картины. В частности, зрители могут увидеть новые сцены с преступником Чарльзом Мэнсоном, сыгранным Дэймоном Херриманом, и его бандой.

Добавим, что книга не просто подарит читателям новые истории о героях фильма. Она более подробно расскажет о судьбе Клиффа Бута, сыгранного Брэдом Питтом (актер получил «Оскар» за эту роль), и полностью раскроет данного персонажа.

Напомним, в фильме «Однажды в… Голливуде» также снимались: Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел, Эмиль Хирш и Дакота Фаннинг. Монтаж картины убрал из итогового варианта очень много сцен, и даже целые роли пошли под нож. При этом длительность ленты все равно превышает 2 часа экранного времени.

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