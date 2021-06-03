Книга будет содержать множество новых историй о персонажах киноленты, особенно про героя Брэда Питта.

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино выпустит роман по фильму «Однажды в… Голливуде». В новом интервью 58-летний постановщик рассказал, что не просто решил перегнать сценарий в книгу и добавить в нее несколько эпизодов, которые не вошли в киноленту. Он отметил, что у него получился полноценный роман, который расскажет о персонажах гораздо больше, чем фильм. Достаточно упомянуть, что режиссер пишет это произведение уже пять лет.

«Если бы книга была опубликована раньше кино, тогда я бы снимал фильм из этого материала. А вы знаете, каково это взять громоздкий роман и попытаться превратить его в фильм? Что ж, для меня кино было таким. А это громоздкая версия фильма», — сказал Тарантино в подкасте Pure Cinema.

Больше остальных персонажей в новой книге внимания досталось герою Брэда Питта — каскадеру Клиффу Буту (за эту роль актер, кстати, получил «Оскар»). Несколько глав посвящено конкретно ему и его прошлому. По словам Тарантино, фильм явно недостаточно раскрыл этого мужчину.

«Каждая отдельная глава, посвященная прошлому Клиффа, похожа на странный маленький роман с ним в главной роли», — говорит режиссер.

Добавим, что роман «Однажды в… Голливуде» уже доступен для предзаказа и появится на книжных полках Америки 29 июня.

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