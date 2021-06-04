В Великобритании приступают к съемкам пятой части «Индианы Джонса»

Пятый фильм о приключениях Индианы Джонса начнут снимать в Великобритании на следующей неделе — 7-13 июня. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники, близкие к киностудии (предыдущие части снимала компания Lucasfilm, которая теперь принадлежит Disney).

Известно, что 78-летний Харрисон Форд вернется к своей роли. На днях он был замечен недалеко от британской студии Pinewood. Компанию легендарному актеру составят Мадс Миккельсен («Король Артур», «Казино «Рояль», сериал «Ганнибал»), Фиби Уоллер-Бридж (сериал «Дрянь»), Бойд Холбрук («Логан») и немецкий актер Томас Кречманн. Режиссером выступит постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд, но Стивен Спилберг, который в 80-х запустил франшизу Индианы Джонса, до сих пор является ее продюсером и разрабатывает различные элементы для нового фильма. Музыку снова напишет композитор Джон Уильямс.

Добавим, что пятая часть очень долго находилась в разработке. Ее релиз намечен на 29 июля 2022 года.

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Напомним, три фильма об Индиане Джонсе вышли в 1980-х годах. В 2008-м создатели проекта выпустили еще одну часть — «Королевство хрустального черепа», — в которой известный археолог противостоит группе советских ученых в период Холодной войны. Его оценили несколько ниже, чем оригинальную трилогию, но картина, все равно, собрала в прокате почти 800 миллионов долларов (при бюджете в 185 миллионов), а значит, продолжение франшизы показалось киношникам не такой уж плохой идеей.

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