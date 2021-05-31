Стартовали съемки сериала «Французы под Москвой» с Марией Порошиной

Режиссера Александр Жигалкин для телеканала «Россия» решил рассказать историю двух семей, получивших в наследство усадьбу и вынужденных уживаться под одной крышей.

Этой весной жизнь в Москве начала возвращаться в прежнее русло. Снова проходят концерты, фестивали и премьеры. Если год назад многие актеры тосковали без работы, то теперь съемки многих проектов возобновились, а это значит, что зрителей ждут новые фильмы и сериалы. Так 26 мая стартовали съемки сериала «Французы под Москвой». Режиссера Александр Жигалкин для телеканала «Россия» решил раскрыть историю двух семей, которым приходится уживаться под одной крышей.

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По сюжету, две очень разные семьи получают в наследство от дедушки усадьбу. Им приходится жить вместе, что становятся для кадого члена семьи испытанием. Мария Порошина сыграет вместе Александром Карповым. Они будут Петриковыми, которые хотели сами распоряжаться новым имуществом. Однако французские родственники их планы разрушили. Ольга Медынич и Максим Литовченко сыграли семью Петрикофф-Люсьен. Они устраивают на своей половине дома настоящую буржуазную революцию.

Зрителям предстоит узнать, как семьи будут решать бытовые вопросы, почему они не могут договориться и как родственники поведут себя в разных обстоятельствах.

Первые кадры со съемочной площадки заинтриговали публику. Добавим, что пежиссер Александр Жигалкин уже работал над такими проектами, как «Братья по обмену» и «Родители» — в последнем одну из главных ролей сыграла Мария Порошина.

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