Мария Порошина готовится к свадьбе дочери от Гоши Куценко

Мария Порошина — многодетная мама. Она родила четырех девочек и сына. Старшая ее дочь — Полина, появилась на свет в 1996 году в союзе с актером Гошей Куценко. Девушка пошла по стопам звездных родителей, окончила Щукинское училище, служит в театре и снимается в кино. По словам звездной мамы, вот уже шесть лет она встречается с молодым человеком по имени Ян.

«Периодически хотят оформить отношения. Я и боюсь торопить их с решением, и боюсь оттянуть время. Конечно, молодые должны скрепить союз, жить полноценной семьей, в которой ты неразрывен с человеком и связан обязательствами. Когда ты не замужем, вроде все романтично и безответственно. Так что я только за, чтобы в нашей семье произошло прекрасное событие — свадьба дочери», — цитирует Марию wday.ru.

Напомним, что трех младших дочек Порошина родила актеру Илье Древнову, с которым рассталась после долгих лет брака. А два с половиной года назад Мария вновь стала мамой. Долгожданного сына назвала Андрей. Кто является его отцом — актриса скрывает.

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