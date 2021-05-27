Найден актер на роль «русского» врага Человека-паука

Компания Sony нашла актера, который сыграет одного из врагов Человека-паука в сольном фильме. Речь идет о Крэйвене-охотнике, которого, несомненно, помнят фанаты комиксов и мультсериала о метателе паутины. Этот персонаж имеет славянские корни (его настоящее имя Сергей Николаевич Кравинов) и занимается охотой на крупную дичь, может даже на крупного хищника выйти с голыми руками. Однажды мужчина принял сыворотку, которая дала ему суперсилу, а потом неожиданно решил, что поимка невероятно ловкого Человека-паука докажет всему миру, что он самый лучший охотник на планете.

Напомним, что пока сам Спайдермен геройствует в киновселенной Marvel (его играет Том Холланд), правообладатели этого персонажа решили снимать отдельные фильмы про его заклятых врагов. Хорошим стартом был «Веном» с Томом Харди, готовится еще и «Морбиус» с Джаредом Лето.

И вот издание Variety сообщает, что на главную роль в фильме про Крэйвена-охотника взят 30-летний Аарон Тейлор-Джонсон. Ранее он играл главного героя в фильмах «Пипец», засветился в Marvel в роли Ртути, в западной «Анне Карениной» 2012 года в роли Вронского, а также в «Годзилле» 2014-го и в «Доводе». Теперь Sony подписала с ним контракт на несколько фильмов о Крэйвене-охотнике.

Выход первой картины намечен на январь 2023 года.

Смотрите также: