Генри Кавилл ведет переговоры о съемках в перезапуске «Горца»

«Останется только один». Сколько приятной ностальгии в этой фразе. В 1986 году на экраны вышел фильм «Горец» с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери в главных ролях. Фантастическая картина повествовала о бессмертных людях, которые охотятся друг за другом в веках, чтобы забрать себе силу и опыт противника. Данный сюжет оказался очень популярным, и в итоге образовалась целая франшиза из пяти фильмов (продолжения выходили в 1991, 1994, 2000 и 2007 годы), трех сериалов, 14 романов и множества комиксов.

И вот, в наши дни «Горца» снова хотят перезапустить. Режиссером выступит постановщик «Джона Уика» Чад Стахелски. И, как сообщает издание Deadline, переговоры с студией Lionsgate на одну из главных ролей ведет 38-летний британский актер Генри Кавилл. Суперменом и Шерлоком Холмсом артист уже побывал и теперь, очевидно, не прочь замахнуться на еще одну культовую роль. Орудовать мечом мужчина научился на съемках «Ведьмака», так что в роли одного из бессмертных должен смотреться достойно.

Кого именно должен сыграть Кавилл, как и деталей сюжета, западные журналисты пока не знают. Но звезде такой величины маленькие роль, обычно, не дают.

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