Генри Кавилл показал, как страдает во время перевоплощения в ведьмака

Недавно прошла новость, что съемки второго сезона сериала «Ведьмак» студии Netflix возобновились после карантина. И вот исполнитель главной роли Генри Кавилл выложил в Instagram первое фото со съемочной площадки. Точнее, из гримерной, где стилисты «превращают» его в беловолосого убийцу чудовищ Геральта и Ривии.

Лицо актера при этом сложно назвать радостным. Он, скорее, страдает. Все дело в ведьмачьем парике.

«В этом году нет «лысой» подкладки. Только два вида медицинской ленты и немного клея… Сдирать это потом — то еще удовольствие. Но у Джеки и Эльве (гримеры, — прим. авт.) ангельские прикосновения. Джеки скорее ангел возмездия, но это часть ее шарма», — написал Кавилл под снимком.

больше по теме Во втором сезоне «Ведьмака» будет больше отсылок к одноименной видеоигре Шоураннер проекта Лорен Хиссрич поделилась последними новостями о съемках.

Он также попросил поклонников не переживать из-за угрозы коронавируса на съемочной площадке: никто из команды не болеет, и все регулярно проверяются на наличие инфекции.

«Нас дважды в неделю тестируют в Каэр Морхене!» — пишет актер.

Кто не читал «Ведьмака» и не понял шутки, поясним, что в книгах Каэр Морхен — это заброшенная крепость, в которой охотники на чудовищ обустроили свою школу. Там они обучались варить зелья и проходили опасные мутации, повышающие их способности.