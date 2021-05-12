В новом фильме Мэтт Деймон сыграл отца, спасающего дочь, обвиненную в убийстве

11 мая в Сети появился трейлер предстоящего драматического фильма с Мэттом Деймоном в главной роли. Картина называется «Тихий омут» (Stillwater). 50-летний актер сыграл обычного американского работягу, который едет во Францию, чтобы помочь своей дочери, арестованной по обвинению в убийстве. Местные жители и бюрократическая система явно не рады мужчине: все считают, что его дочь виновна. Но мужчина намерен докопаться до правды и не остановится на этому пути.

Дочь главного героя сыграла 25-летняя Эбигейл Бреслин, звезда фильмов «Маленькая мисс Счастье», «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и «Последняя девушка».

Релиз фильма был намечен на ноябрь 2020-го, но из-за пандемии сдвинулся на полгода. В американских кинотеатрах он появится 30 июля, а вот дата выхода в России пока неизвестна.

Добавим, что с Мэттом Деймоном в 2021 году должны выйти еще исторический триллер «Последняя дуэль» (тоже про Францию, кстати) и криминальный фильм «Без резких движений». Также известно, что актер снимается в кинокомиксе Marvel «Тор: Любовь и гром».

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