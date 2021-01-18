Мэтт Деймон вернется в киновселенную Marvel в новом фильме о Торе

Похоже, появление актера Мэтта Деймона в киновселенной Marvel не ограничилось маленьким и смешным камео в фильме «Тор: Рагнарек». 50-летний артист снимется в новой картине о похождениях бога грома — «Тор: Любовь и гром». Об этом сообщает австралийский портал News.com.

Недавно актера и его семью заметили прилетевшими в аэропорт Сиднея. Звезду и его близких сразу же посадили на двухнедельный карантин. Стоит отметить, что именно в Австралии скоро начнутся съемки следующего фильма о боге грома с Крисом Хемсвортом и Натали Портман в главных ролях. Другие актеры, прилетевшие на далекий континент, тоже отбывают карантин в специальном учреждении, в их числе Крис Прэтт, Дейв Батиста и Тесса Томпсон. Ранее появилась информация, что Кристиан Бэйл сыграет в этом фильме злодея.

А вот что за роль достанется Деймону, пока абсолютно неясно. В «Рагнареке» он появился на несколько секунд в образе актера, изображающего Локи в театральной постановке в Асгарде. Он мог бы, конечно, повторить эту маленькую роль, однако сидеть из-за нее две недели на карантине как-то нелогично для звезды такого уровня, считает местное издание.

В любом случае, ждать нового фильма о Торе зрителям придется еще долго. Студия Marvel перенесла релизы своих фильмов 2020 года («Черная вдова» и «Вечные»). Из-за этого график супергеройских премьер значительно сдвинулся.

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