Disney посвятит отдельный фильм «злым сестрам» Золушки

Студия Disney нашла новый источник вдохновения в собственных культовых злодеях. И пока мы ждем выхода «Круэллы», поступила новость о новом кинопроекте Микки Мауса — фильма, в котором главные роли достанутся заносчивым сестрам Золушки.

Все помнят сказку Шарля Перро и диснеевский мультфильм 1950 года: милая красавица страдала под гнетом своей мачехи и двух ее избалованных дочерей, делала всю работу по дому, пока ей, наконец, не посчастливилось встретить своего принца. Когда же ее возлюбленных стал искать девушку по хрустальной туфельке, то злые сестры Золушки из кожи вон лезли, чтобы натянуть на свои ноги этот изощренный предмет обуви.

И вот теперь нас ждет отдельный рассказ об этих барышнях. И, скорее всего, нам покажут их не такими уж и плохими. Как сообщает издание Deadline, за сценарий картины отвечают известные американские комедиантки Кристен Уиг и Энни Мумоло. Ранее эта пара работала вместе над «Девичником в Вегасе» и была номинирована на «Оскар» за придуманный сюжет. Они могли бы и сыграть главных героинь нового фильма, но, скорее всего, на эти роли будут взяты молодые актрисы.

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Зрителей ждет музыкальная комедия. Сестер будут звать Анастасия и Дризелла. Ожидается, что зрителям покажут, как они пережили проигрыш Золушке и построили свою жизнь после свадьбы ненавистной сводной сестры. Что ж, ждем с нетерпением.

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