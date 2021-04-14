«Подготовка велась несколько лет»: Козловский рассказал о фильме «Чернобыль»

Фильм о трагедии на Чернобыльной атомной электростанции, которая произошла в 1986 году, выйдет на экраны 15 апреля. Режиссером его стал популярный актер Данила Козловский. Изначально планировалось, что зрители увидят «Чернобыль» еще в октябре, но премьера состоится спустя полгода. Все это время в Сети бурно обсуждали предстоящий показ, ведь в мае 2019 года HBO представил сериал о Чернобыльской катастрофе. В интервью порталу Teleprogramma.pro Данила Козловский признался, что к съемкам фильма он приступил раньше, чем HBO показал первую серию своего проекта.

«Подготовка к фильму велась несколько лет. Еще за года два до его выхода я знал, что снимается такой сериал. И первая реакция была, я совершенно искренне сейчас об этом говорю, абсолютно позитивная: «Круто, HBO сделает сериал про Чернобыль, а мы сделаем свой фильм», — сказал Козловский.

Добавим, что съемки картины проходили в Москве и Будапеште, а также на настоящей атомной станции.

Смотрите также: