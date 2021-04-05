Что известно об иностранных фильмах, которых номинировали на «Оскар-2021»

До церемонии вручения «Оскар-2021» года остаются считанные дни. Одна из наиболее интересующих весь мир категорий – «Лучший иностранный фильм». И вот что известно о претендентах на эту номинацию.
Список номинантов в категории «Лучший иностранный фильм»
- «Еще по одной»
- «Лучшие дни»
- «Коллектив»
- «Человек, который продал свою кожу»
- «Куда ты идешь, Аида?»
«Еще по одной»
Комедийная драма известного датского режиссера Томаса Винтерберга рассказывает историю четырех друзей: Мартин, Томми, Николай и Петер решаются на эксперимент. Условия следующие: добавлять пару бокалов вина в свой рацион ежедневно, кроме выходных и не позднее 8 часов вечера.
Друзья даже не предполагают, чем обернется для них безобидный спор. Главные герои — обычные люди, которым предстоит столкнуться с типичными проблемами их возраста. Поможет им алкоголь или, наоборот, еще больше усложнит жизнь? Этот вопрос витает в воздухе на протяжении всего фильма. Ответ спрятан в финале этой истории.
Роли четырех друзей достались известным актерам: Мадсу Миккельсену («Ганнибал», «Доктор Стрэндж», «Охота»), Томасу Бо Ларсену («Торжество», «Охота», «Коммуна»), Ларсу Ранте («Мост», «Охота»), Магнусу Миллангу («Курск», «Коммуна»).
Интересные факты:
— Сценарий фильма разрабатывался с 2013 года.
— Актеры, сыгравшие четырех друзей, на съемках и репетициях всегда были трезвые. Им потребовалось много времени, чтобы научиться очень точно передавать разные степени опьянения.
Страна производства: Дания.
Рейтинг фильма: 7.5
«Лучшие дни»
Гонконгская картина режиссера Дерека Цана — драма о травле в школе, о дружбе между отличницей и хулиганом и о том, как выжить в этом жестоком мире. «Лучшие дни» — смелый, эмоциональный и психологически сложный фильм. Посмотреть и забыть — это не про него.
Включив фильм, будьте готовы пережить каждую эмоцию вместе с главными героями — Чэнь Нянь и Сяо Бэй. По-другому не получится. Чэнь Нянь сыграла актриса Чжоу Дунъюй, известная по фильму «Под деревом боярышника», а роль Сяо Бэй досталась Джексону И (настоящее имя И Ян Цянь Си), который по совместительству является певцом.
Интересные факты:
— Оригинальное название фильма переводится как «В молодости».
— В основе фильма лежит роман Джиу Юэси «В молодости, в ее красоте».
Страна производства: Китай.
Рейтинг фильма: 7.9
«Коллектив»
Румынский документальный фильм режиссера Александера Нанау рассказывает о том, как группа журналистов расследует случаи массовой коррупции в системе здравоохранения.
Эта история пугает куда больше любого фильма ужасов. Десятки людей умирают, имея все шансы на долгую счастливую жизнь. Кто виноват в такой поражающей несправедливости? Журналисты ставят перед собой задачу найти ответ на этот вопрос.
Интересные факты:
— 31 октября 2015 года произошла трагедия: в одном из ночных клубов Румынии вспыхнул пожар, унесший десятки жизней. Это событие сподвигло огромное количество людей участвовать в митинге, целью которого было свергнуть правительство. Причиной трагедии румынские активисты считали коррупцию в разных ее проявлениях.
Страна производства: Румыния.
Рейтинг фильма:8.3
«Человек, который продал свою кожу»
Международный драматический фильм режиссера Каутера Бена Ханьи поднимает тему свободы человека. Сэм Али, которого сыграл Яхья Махайни, в погоне за независимостью лишь меняет одни оковы на другие. Получится ли у него отвоевать самого себя? Этот вопрос заставляет зрителей сидеть в напряжении до конца фильма.
Картина «Человек, который продал свою кожу» была обречена на успех еще по одной причине. И эта причина — появление в кадре несравненной Моники Беллуччи. Поклонники актрисы увидят ее в весьма неожиданном амплуа.
Интересный факт:
— Фильм основан на реальных событиях.
Страна производства: Тунис
Рейтинг фильма:7.3
«Куда ты идешь, Аида?»
Историческая драма режиссера Ясмила Жбанича — очень трагичный и психологически тяжелый фильм о том, что происходило в Сребренице в 1995 году. Напомним, это одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991—1999 годов (Война в Хорватии и Боснийская война). Самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны.
Главная героиня Аида, пользуясь своим служебным положением, пытается спасти семью от смерти. Но как же быть с тысячами других жизней? Отважная Аида неумолимо верит, что сможет предотвратить катастрофу.
Главную роль сыграла Ясна Джуричич, известная по фильмам «Райский остров» и «Южный ветер».
Интересный факт:
- Фильм «Куда ты идешь, Аида?» совместное производство двенадцати продюсерских компаний.
Страна производства: Босния и Герцеговина.
Рейтинг фильма: 7.5