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Что известно об иностранных фильмах, которых номинировали на «Оскар-2021»

В номинацию «Лучший иностранный фильм» традиционно вошли пять картин. Рассказываем про каждую из них.

Что известно об иностранных фильмах, которых номинировали на «Оскар-2021»
Фото: кадры из фильмов

До церемонии вручения «Оскар-2021» года остаются считанные дни. Одна из наиболее интересующих весь мир категорий – «Лучший иностранный фильм». И вот что известно о претендентах на эту номинацию.

Список номинантов в категории «Лучший иностранный фильм»

  • «Еще по одной»
  • «Лучшие дни»
  • «Коллектив»
  • «Человек, который продал свою кожу»
  • «Куда ты идешь, Аида?»

«Еще по одной»

Комедийная драма известного датского режиссера Томаса Винтерберга рассказывает историю четырех друзей: Мартин, Томми, Николай и Петер решаются на эксперимент. Условия следующие: добавлять пару бокалов вина в свой рацион ежедневно, кроме выходных и не позднее 8 часов вечера.

Друзья даже не предполагают, чем обернется для них безобидный спор. Главные герои — обычные люди, которым предстоит столкнуться с типичными проблемами их возраста. Поможет им алкоголь или, наоборот, еще больше усложнит жизнь? Этот вопрос витает в воздухе на протяжении всего фильма. Ответ спрятан в финале этой истории.

Роли четырех друзей достались известным актерам: Мадсу Миккельсену («Ганнибал», «Доктор Стрэндж», «Охота»), Томасу Бо Ларсену («Торжество», «Охота», «Коммуна»), Ларсу Ранте («Мост», «Охота»), Магнусу Миллангу («Курск», «Коммуна»).

Интересные факты:

— Сценарий фильма разрабатывался с 2013 года.

— Актеры, сыгравшие четырех друзей, на съемках и репетициях всегда были трезвые. Им потребовалось много времени, чтобы научиться очень точно передавать разные степени опьянения.

Страна производства: Дания.

Рейтинг фильма: 7.5

«Лучшие дни»

Гонконгская картина режиссера Дерека Цана — драма о травле в школе, о дружбе между отличницей и хулиганом и о том, как выжить в этом жестоком мире. «Лучшие дни» — смелый, эмоциональный и психологически сложный фильм. Посмотреть и забыть — это не про него.

Включив фильм, будьте готовы пережить каждую эмоцию вместе с главными героями — Чэнь Нянь и Сяо Бэй. По-другому не получится. Чэнь Нянь сыграла актриса Чжоу Дунъюй, известная по фильму «Под деревом боярышника», а роль Сяо Бэй досталась Джексону И (настоящее имя И Ян Цянь Си), который по совместительству является певцом.

Интересные факты:

— Оригинальное название фильма переводится как «В молодости».

— В основе фильма лежит роман Джиу Юэси «В молодости, в ее красоте».

Страна производства: Китай.

Рейтинг фильма: 7.9

«Коллектив»

Румынский документальный фильм режиссера Александера Нанау рассказывает о том, как группа журналистов расследует случаи массовой коррупции в системе здравоохранения.

Эта история пугает куда больше любого фильма ужасов. Десятки людей умирают, имея все шансы на долгую счастливую жизнь. Кто виноват в такой поражающей несправедливости? Журналисты ставят перед собой задачу найти ответ на этот вопрос.

Интересные факты:

—  31 октября 2015 года произошла трагедия: в одном из ночных клубов Румынии вспыхнул пожар, унесший десятки жизней. Это событие сподвигло огромное количество людей участвовать в митинге, целью которого было свергнуть правительство. Причиной трагедии румынские активисты считали коррупцию в разных ее проявлениях.

Страна производства: Румыния.

Рейтинг фильма:8.3

«Человек, который продал свою кожу»

Международный драматический фильм режиссера Каутера Бена Ханьи поднимает тему свободы человека. Сэм Али, которого сыграл Яхья Махайни, в погоне за независимостью лишь меняет одни оковы на другие. Получится ли у него отвоевать самого себя? Этот вопрос заставляет зрителей сидеть в напряжении до конца фильма.

Картина «Человек, который продал свою кожу» была обречена на успех еще по одной причине. И эта причина — появление в кадре несравненной Моники Беллуччи. Поклонники актрисы увидят ее в весьма неожиданном амплуа.

Интересный факт:

— Фильм основан на реальных событиях.

Страна производства: Тунис

Рейтинг фильма:7.3

«Куда ты идешь, Аида?»

Историческая драма режиссера Ясмила Жбанича — очень трагичный и психологически тяжелый фильм о том, что происходило в Сребренице в 1995 году. Напомним, это одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991—1999 годов (Война в Хорватии и Боснийская война). Самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны.

Главная героиня Аида, пользуясь своим служебным положением, пытается спасти семью от смерти. Но как же быть с тысячами других жизней? Отважная Аида неумолимо верит, что сможет предотвратить катастрофу.

Главную роль сыграла Ясна Джуричич, известная по фильмам «Райский остров» и «Южный ветер».

Интересный факт:

  • Фильм «Куда ты идешь, Аида?» совместное производство двенадцати продюсерских компаний.

Страна производства: Босния и Герцеговина.

Рейтинг фильма: 7.5

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