Что известно об иностранных фильмах, которых номинировали на «Оскар-2021»

В номинацию «Лучший иностранный фильм» традиционно вошли пять картин. Рассказываем про каждую из них.

До церемонии вручения «Оскар-2021» года остаются считанные дни. Одна из наиболее интересующих весь мир категорий – «Лучший иностранный фильм». И вот что известно о претендентах на эту номинацию.

Список номинантов в категории «Лучший иностранный фильм»

«Еще по одной»

«Лучшие дни»

«Коллектив»

«Человек, который продал свою кожу»

«Куда ты идешь, Аида?»

«Еще по одной»

Комедийная драма известного датского режиссера Томаса Винтерберга рассказывает историю четырех друзей: Мартин, Томми, Николай и Петер решаются на эксперимент. Условия следующие: добавлять пару бокалов вина в свой рацион ежедневно, кроме выходных и не позднее 8 часов вечера.

Друзья даже не предполагают, чем обернется для них безобидный спор. Главные герои — обычные люди, которым предстоит столкнуться с типичными проблемами их возраста. Поможет им алкоголь или, наоборот, еще больше усложнит жизнь? Этот вопрос витает в воздухе на протяжении всего фильма. Ответ спрятан в финале этой истории.

Роли четырех друзей достались известным актерам: Мадсу Миккельсену («Ганнибал», «Доктор Стрэндж», «Охота»), Томасу Бо Ларсену («Торжество», «Охота», «Коммуна»), Ларсу Ранте («Мост», «Охота»), Магнусу Миллангу («Курск», «Коммуна»).

Интересные факты:

— Сценарий фильма разрабатывался с 2013 года.

— Актеры, сыгравшие четырех друзей, на съемках и репетициях всегда были трезвые. Им потребовалось много времени, чтобы научиться очень точно передавать разные степени опьянения.

Страна производства: Дания.

Рейтинг фильма: 7.5

«Лучшие дни»

Гонконгская картина режиссера Дерека Цана — драма о травле в школе, о дружбе между отличницей и хулиганом и о том, как выжить в этом жестоком мире. «Лучшие дни» — смелый, эмоциональный и психологически сложный фильм. Посмотреть и забыть — это не про него.

Включив фильм, будьте готовы пережить каждую эмоцию вместе с главными героями — Чэнь Нянь и Сяо Бэй. По-другому не получится. Чэнь Нянь сыграла актриса Чжоу Дунъюй, известная по фильму «Под деревом боярышника», а роль Сяо Бэй досталась Джексону И (настоящее имя И Ян Цянь Си), который по совместительству является певцом.

Интересные факты:

— Оригинальное название фильма переводится как «В молодости».

— В основе фильма лежит роман Джиу Юэси «В молодости, в ее красоте».

Страна производства: Китай.

Рейтинг фильма: 7.9

«Коллектив»

Румынский документальный фильм режиссера Александера Нанау рассказывает о том, как группа журналистов расследует случаи массовой коррупции в системе здравоохранения.

Эта история пугает куда больше любого фильма ужасов. Десятки людей умирают, имея все шансы на долгую счастливую жизнь. Кто виноват в такой поражающей несправедливости? Журналисты ставят перед собой задачу найти ответ на этот вопрос.

Интересные факты:

— 31 октября 2015 года произошла трагедия: в одном из ночных клубов Румынии вспыхнул пожар, унесший десятки жизней. Это событие сподвигло огромное количество людей участвовать в митинге, целью которого было свергнуть правительство. Причиной трагедии румынские активисты считали коррупцию в разных ее проявлениях.

Страна производства: Румыния.

Рейтинг фильма:8.3

«Человек, который продал свою кожу»

Международный драматический фильм режиссера Каутера Бена Ханьи поднимает тему свободы человека. Сэм Али, которого сыграл Яхья Махайни, в погоне за независимостью лишь меняет одни оковы на другие. Получится ли у него отвоевать самого себя? Этот вопрос заставляет зрителей сидеть в напряжении до конца фильма.

Картина «Человек, который продал свою кожу» была обречена на успех еще по одной причине. И эта причина — появление в кадре несравненной Моники Беллуччи. Поклонники актрисы увидят ее в весьма неожиданном амплуа.

Интересный факт:

— Фильм основан на реальных событиях.

Страна производства: Тунис

Рейтинг фильма:7.3

«Куда ты идешь, Аида?»

Историческая драма режиссера Ясмила Жбанича — очень трагичный и психологически тяжелый фильм о том, что происходило в Сребренице в 1995 году. Напомним, это одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991—1999 годов (Война в Хорватии и Боснийская война). Самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны.

Главная героиня Аида, пользуясь своим служебным положением, пытается спасти семью от смерти. Но как же быть с тысячами других жизней? Отважная Аида неумолимо верит, что сможет предотвратить катастрофу.

Главную роль сыграла Ясна Джуричич, известная по фильмам «Райский остров» и «Южный ветер».

Интересный факт:

Фильм «Куда ты идешь, Аида?» совместное производство двенадцати продюсерских компаний.

Страна производства: Босния и Герцеговина.

Рейтинг фильма: 7.5

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