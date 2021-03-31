Как выглядят актеры и актрисы, которых номинировали на «Оскар-2021»

25 апреля состоится 93-я церемония вручения легендарной премии «Оскар». Чем ближе этот день, тем сильнее начинает биться сердце в ожидании объявления победителей.

Всего в этом году 23 номинации. Они были объявлены 15 марта в Лос-Анджелесе. В тот же день мы узнали и имена счастливчиков, которым выпал шанс стать обладателем заветный золотой статуэтки.

Вы уже можете начинать делать ставки, кто по вашему мнению станет «лучшей актрисой» и кто «лучшим актером». Но для этого надо сначала каждого узнать получше.

На премию «лучшая актриса» номинированы:

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Популярная американская актриса театра и кино номинирована в этом году благодаря роли Ма Рейни в фильме о записи одного альбома легендарный джазовый певицы.

Актриса снимается в кино уже 25 лет, но известность к ней пришла лишь 10 лет назад после выхода драмы «Прислуга», где Дэвис сыграла главную роль. Именно этот фильм положил начало главным ролям актрисы.

Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Актриса, певица, автор песен и просто красавица. Роль Билли Холидей в биографическом фильме о великой американской блюзовой певице дала шанс Дэй завоевать «Оскар». В основу драмы «Соединенные штаты против Билли Холидей» легла книга «Погоня за криком: первые и последние дни войны с наркотиками» Иоганна Хари. Критики расходятся во мнениях насчёт фильма. некоторые считают его несвязным. И только актёрская игра Андры Дэй вызывает восхищение каждого.

Интересный факт об актрисе: Андра Дэй — это ее сценический псевдоним, который выбран не случайно. Таким образом, Андра хотела отдать дань уважения и памяти Билли Холидей, которую фанаты ласково прозвали Леди Дэй.

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Английская актриса, известная благодаря своим ролям в сериале «Корона» и серии фильмов «Миссия невыполнима», в этом году первый раз стала претендентом на премию «Оскар» как «лучшая актриса» первого плана. К такому важному событию Кирби пришла, сыграв роль Марты в драме «Фрагменты женщины». Этот фильм затрагивает невероятно сложную тему – как жить, потеряв самое дорогое – своего ребенка.

«Фильм изменил меня навсегда», — рассказала Кирби в своем Инстаграме. И это неудивительно. Для того, чтобы вжиться в роль и смочь передать все эмоции и чувства своей героини, актриса провела много времени в лондонской больнице и даже отважилась поприсутствовать на родах.

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Эта оскароносная актриса совершенно не похожа на своих коллег. Она не любит общаться с прессой, не дает интервью и отказывает поклонникам в автографах и фото, но вместе с тем всегда рада пожать руку и пообщаться со своими фанатами. МакДорманд объясняет это тем, что она просто актриса и вся эта публичность не для нее.

Несмотря на это, американскую звезду никто не забывает. Ее великолепная актерская игра не оставит равнодушным никого. Вот и сейчас МакДорманд снова попала в список номинантов на главную премию мира кино, сыграв в драме «Земля кочевников». Ее героиня – женщина по имени Ферн, которая, потеряв все, становится современным кочевником. Для этой картины МакДорманд выступила еще и в роли продюсера.

Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Сыграв в скандальном триллере «Девушка, подающая надежды», британская актриса театра и кино стала номинантом на премию «Оскар». Героиня Маллиган — молодая девушка Кассандра, которая вынуждена вести «двойную жизнь» ради мести.

Возможная обладательница золотой статуэтки давно успела влюбить в себя зрителей ролью Китти Беннет в картине «Гордость и предупреждение».

На премию «лучший актер» номинированы:

Риз Ахмед, «Звук металла»

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Гари Олдман, «Манк»

Стивен Ян, «Минари»

Риз Ахмед, «Звук металла»

Риз Ахмед известен миру не только как актер, но и как автор песен, и музыкант под псевдонимом Riz MC. Ахмед в этом году может получить «Оскар» за главную роль в драме «Звук металла».

Его герой – барабанщик по имени Рубен, который вынужден заново учиться жить, потеряв слух. Ради этой роли актер научился играть на ударных, регулярно посещал клуб анонимных наркоманов и освоил язык жестов.

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Чедвик Боузман стал самым настоящим героем не только в фильме «Черная пантера», но и в жизни. Актер долгое время сражался с тяжелой болезнью — раком толстой кишки. Но он продолжал жить и радовать поклонников своими ролями. Он делал это как умел – самоотверженно и беззаветно. Чедвик Боузман был предан своему делу до конца.

Роль талантливого трубача Ливи Грина в драме «Ма Рейни: Мать блюза» стала для актера последней. Чедвик Боузман умер в августе 2020 года. Актера номинировали на «Оскар» посмертно.

Энтони Хопкинс, «Отец»

Энтони Хопкинс уже стал лауреатом премии «Оскар» в 1992 году, сыграв маньяка-убийцу в триллере «Молчание ягнят». И вот спустя почти 30 лет актер может получить уже вторую золотую статуэтку.

На этот раз благодаря фильму «Отец» и роли пожилого человека, постепенно теряющего рассудок из-за деменции. Своим талантом Энтони Хопкинс смог заставить зрителя прожить каждую эмоцию вместе с его героем.

Гари Олдман, «Манк»

Оскароносный актер и, по совместительству режиссер, продюсер, музыкант не раз покорял сердца зрителей своим актерским мастерством. Его герои, без исключения, обладают невероятным магнетизмом. Чего стоит только волшебник Сириус Блэк из серии фильмов о Гарри Поттере. На счету актера много звездных ролей.

Недавно в этот список добавилась еще одна. В драме «Манк» Гари Олдман сыграл Германа Манкевича, перед которым стоит весьма и весьма сложная задача: написать сценарий за три месяца. Эта роль отправила Гари Олдмана в ряды номинантов.

Стивен Ян, «Минари»

Многие знают доброго и хорошего парня Гленна из сериала «Ходячие мертвецы». Его сыграл американский актер Стивен Ян, завоевав любовь многомиллионной аудитории. Однако в ряды номинантов на «Оскар» актера привела роль Джейкоба в драме «Минари». Фильм рассказывает о сложностях и преградах на пути к мечте.

Стоит сказать, что номинанты на премию «Оскар» совершенно неповторимые и разные, но все-таки есть кое-что, что их объединяет. Это невероятный актерский талант и огромная любовь зрителей.

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