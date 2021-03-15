Наталья Варлей и Александр Зацепин схлестнулись друг с другом из-за «Песенки про медведей»

Знаменитости поспорили о том, кто первый записал знаменитый музыкальный хит — Варлей или Ведищева.

Создатели культовой советской картины «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» поспорили из-за знаменитой «Песенки про медведей». На днях на Первом канале вышел новый выпуск передачи «Сегодня вечером», в котором звезды отмечали 95-летие композитора Александра Зацепина, написавшего ту самую композицию. И прямо на съемках вечернего шоу разгорелся спор о том, кто должен был исполнять главную песню фильма.

Актриса Наталья Варлей, сыгравшая очаровательную студентку Нину, заявила в студии, что режиссер Леонид Гайдай прослушал несколько вариантов исполнения от разных певиц, но отмел их всех, потому что получался очень профессиональный вокал. Затем постановщик предложил записать песню исполнительнице главной роли и намеревался оставить ее вариант в картине. Но когда фильм был уже почти готов, Зацепин привел певицу Аиду Ведищеву и настоял, чтобы взяли именно ее версию, как в итоге и случилось.

Сам композитор, услышавший этот рассказ, не согласился с ним. По его словам, сначала была записана Ведищева, а уже после этого Гайдай решил дать шанс спеть Варлей.

«Мы потом послушали и решили, что споет Ведищева», — сказал в студии Зацепин. «Но это не так! Мы сняли уже все», — продолжала возмущаться Варлей.

Знаменитости спорили, но так к единому мнению и не пришли. Любопытно, что год назад актриса поздравляла композитора с днем рождения своим исполнением «Песенки про медведей».

Напомним, что Нина в «Кавказской пленнице» не только поет, но и говорит другим голосом, нежели сыгравшая ее актриса. Персонажа в те годы озвучила Надежда Румянцева, о чем режиссер впоследствии якобы очень жалел.

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