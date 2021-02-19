«Порезал до кровищи»: Сергей Бурунов нанес травму Ирине Пеговой на съемках «Родных»

В феврале в кино вышла новая отечественная комедия «Родные», в которой Сергей Бурунов и Ирина Пегова сыграли семейную чету, отправившуюся в спонтанное путешествие. В свежем интервью 42-летняя актриса призналась, что съемки проходили нелегко: то помешал разлив Волги, то продюсеры с режиссером заставляли переснимать одни и те же сцены по нескольку раз из-за того, что имели разные задумки.

Не обошлось и без травм. В одной из сцен экранный «муж» Пеговой поранил женщину острым краем своих наручных часов.

«В одной из особо темпераментных сцен Сережа так махал руками, что немножко меня порезал до кровищи, но даже сам того не заметил. Было, конечно, неприятно, но не смертельно, нормальный рабочий процесс», — цитирует актрису «Теленеделя».

Сама Ирина тоже не без греха — в другой сцене один из актеров получил от нее увесистый удар, конечно же, нечаянно.

По сюжету, герои Пеговой и Бурунова много спорят и толкаются, хотя супруга в этой семье из того рода жен, что всегда прощают своих непутевых мужей. Картина «Родные» начинается с того, что глава семейства неожиданно решил исполнить свою давнюю и выступить с песней на Грушинском фестивале. Он берет с собой в путешествие жену и детей, вместе им придется проехать на автомобиле через пол-России и переосмыслить взаимоотношения в семье.

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