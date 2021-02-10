Из-за пандемии Disney закроет студию, нарисовавшую «Ледниковый период»

Сотрудники Blue Sky Studios весной останутся без работы, если их нынешние боссы не найдут им новые места в компании.

От этой новости где-то грустят мамонт, ленивец и саблезубый тигр… Компания Disney закрывает анимационную студию Blue Sky, нарисовавшую мультфильмы франшизы «Ледниковый период», а также картины «Рио», «Камуфляж и шпионаж», «Хортон» и еще несколько лент. 13 ее релизов заработали в мировом прокате почти 6 миллиардов долларов. Раньше эта команда была подразделением 20th Century Fox, но потом вместе с последней перешла во владение Микки Маусу, а в апреле 2021 года ее и вовсе распустят.

За причиной далеко ходить не надо. Как передает издание Deadline, тяжелая финансовая ситуация, вызванная пандемией коронавируса (закрытие тематических парков и кинотеатров), не позволила Disney содержать данное подразделение. А в нем на сегодняшний день числится около 450 человек. Сейчас компания пытается распределить их по другим имеющимся студиям.

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Ранее сообщалось, что с персонажами «Ледникового периода» будет снят сериал для видеоплатформы Disney+. Этот проект все еще находится в разработке, так что с мамонтом, ленивцем и тигром мы, к счастью, не прощаемся.

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