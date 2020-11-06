Павел Прилучный поделился тизером полнометражного фильма «Мажор»

Еще 5 ноября известный актер Павел Прилучный отметил день рождения. В эту дату уже 33-летний артист поделился с поклонниками тизером полнометражного фильма «Мажор». Это продолжение одноименного сериала, созданное для проката в кинотеатрах. Ожидается, что лента выйдет на больших экранах в 2021 году.

События картины развернутся между третьим и четвертым сезонами сериала, но при этом зрителей ожидает законченный самодостаточный фильм. По жанру это будет комедийный боевик. На экране появятся, как уже знакомые по сериалу герои, так и новые лица. При этом персонаж Прилучного, который якобы погиб в третьем сезоне, получается, воскреснет. Сам актер не стал раскрывать интриги, как это произойдет, сказав только: «Пуля прошла на вылет».

Кроме него, в полнометражном кино снялись: Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Агния Дитковските и другие известные актеры.