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Павел Прилучный поделился тизером полнометражного фильма «Мажор»

Выход картины в кинотеатрах запланирован на 2021 год.

Павел Прилучный поделился тизером полнометражного фильма «Мажор»
Павел Прилучный вернется на большой экран с комедийным боевиком. Фото: стоп-кадр из тизера фильма «Мажор».

Еще 5 ноября известный актер Павел Прилучный отметил день рождения. В эту дату уже 33-летний артист поделился с поклонниками тизером полнометражного фильма «Мажор». Это продолжение одноименного сериала, созданное для проката в кинотеатрах. Ожидается, что лента выйдет на больших экранах в 2021 году.

События картины развернутся между третьим и четвертым сезонами сериала, но при этом зрителей ожидает законченный самодостаточный фильм. По жанру это будет комедийный боевик. На экране появятся, как уже знакомые по сериалу герои, так и новые лица. При этом персонаж Прилучного, который якобы погиб в третьем сезоне, получается, воскреснет. Сам актер не стал раскрывать интриги, как это произойдет, сказав только: «Пуля прошла на вылет».

Кроме него, в полнометражном кино снялись: Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Агния Дитковските и другие известные актеры.

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