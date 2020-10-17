«Съемки не прошли безболезненно»: Валентин Смирнитский вспомнил, как рушились браки у «мушкетеров»

В интервью изданию 7дней.ru Валентин Смирнитский рассказал о съемках в популярной киноленте «Д’Артаньян и три мушкетера». По словам артиста, на роль Портоса его взяли совершенно неожиданно: Смиртинскому внезапно позвонил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, начинавший подготовку к съемкам «Мушкетеров», и предложил актеру приехать в Одессу на пробы. Сломанная нога не помешала артисту отозваться на предложение:

«В Москве холодно, дома скучно», — объяснил свое тоглашнее решение экранный Портос.

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Во время съемочного процесса «мушкетерам» предстояло с риском для здоровья осваивать скачки на лошадях. Несмотря на серьезную подготовку перед съемками, артисты неоднократно получали травмы:

«Я сам падал с лошади два раза. Один раз сильно отбил спину — до сих пор сказывается. А Миша Боярский руку сломал, когда трюк выполнял, заваливая лошадь», — признается актер.

Пострадало не только здоровье артистов, но и семейная жизнь каждого из «мушкетеров». Из четверки не распался брак только Михаила Боярского. Смирнитский честно рассказывает о том, как вне съемочной площадки кутил с коллегами, что не могло не сказаться на личных отношениях:

«Мы были молодые, с бешеным запасом здоровья — и работали, и веселились в свое удовольствие. Наш кураж чувствуется и с экрана. Надо сказать, эти съемки не прошли безболезненно для семейной жизни каждого из «мушкетеров». Из нашей четверки только Миша Боярский сумел сохранить свой брак. А вот я вскоре после съемок расстался со второй женой».

Режиссер был не в восторге от бурного веселья актеров. Смирнитский считает, что больше всего Хилькевича раздражало то, что он не мог кутить вместе с артистами. У исполнителей главных ролей было множество поклонниц. По вечерам девушки приходили к актерам скрасить их одиночество, что не нравилось режиссеру — местные жительницы, нанятые для работы в массовке, явно проигрывали спутницам «мушкетеров». Однако, от случайных романов была и польза: в один день режиссер попросил артистов привести своих девушек на съемки для сцены с королем. Кино в итоге осталось в истории, а личная жизнь актеров покрылась шрамами судьбы.