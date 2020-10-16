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«Это мы!»: Михаил Боярский поделился редким кадром с женой и детьми

Актер разместил фотографию с самыми родными людьми.

«Это мы!»: Михаил Боярский поделился редким кадром с женой и детьми
Михаил Боярский. Фото: Globallookpress.com

Актер Михаил Боярский, которого все по праву называют «главным мушкетером страны», в Instagram разместил редкий кадр со своей семьей. На снимке можно увидеть его жену, актрису Ларису Луппиан, а также детей — сына Сергея и дочь Елизавету.

«Это мы! Пожалуйста, не болейте, соблюдайте все меры безопасности, скучаем и уверены, что скоро все это закончится».

Михаил Боярский

«Всей вашей семье здоровья крепкого», «Вам всем побольше здоровья, успехов и оптимизма», «Ценим и любим вас!! Будьте счастливы и здоровы», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что Михаил Боярский в декабре прошлого года отмечал юбилей. Ему исполнилось 70 лет. Актер говорил, что будет теперь редко появляться на сцене и в кино. Главное место в его жизни заняли внуки, которых он просто обожает. Напомним, что в семье сына Сергея две девочки, а у Елизаветы наоборот: два мальчика от актера Максима Матвеева.

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