Где найти Гарри Поттера: знаменитого юного волшебника увековечили в Лондоне

В Лондоне появилась бронзовая скульптура Гарри Поттера. Мальчик на метле в форме для квидича 30 сентября появился на пешеходной площади Лестер-сквер, где уже организована постоянная выставка статус различных киногероев. Там можно увидеть Мэри Поппинс, мистера Бина, медведя Паддингтона и других популярных персонажей.

Бронзовый Гарри в натуральную величину «завис» над клумбой, и уже многие поклонники истории о «мальчике, который выжил» успели сфотографироваться с ним. Как сообщают английские СМИ, статуя останется на этом месте до июля 2023 года. Кстати, она «летит» как раз напротив кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Напомним, пока автор серии книг про юного волшебника собирает хейт в социальных сетях, поклонники франшизы ждут выход компьютерной игры «Хогвартс: Наследие», в которой можно будет стать учеником магической школы в 19 веке, задолго до рождения Гарри.