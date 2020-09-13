С уклоном на восток: подведены итоги Венецианского кинофестиваля 2020 года

Вечером 12 сентября 77-ой Венецианский кинофестиваль подвел свои итоги.

Главный приз — «Золотого льва» — получила американская драма «Земля кочевников» китайского режиссера Хлои Чжао. Фильм рассказывает о возрастной женщине, которая стала нищей во время экономического кризиса и отправилась в путешествие по США, живя как современный кочевник.

«Серебряного льва» получила японская мелодрама «Жена шпиона» Киеси Куросавы, создатель картины так же был назван лучшим режиссером.

«Гран-при Большого жюри» (третью по значимости премию) вручили франко-мексиканской картине «Новый порядок» Мишеля Франко. А специальный приз жюри достался Андрею Кончаловскому за фильм «Дорогие товарищи!».

«Золотую Озеллу» за лучший сценарий вручили Чайтанье Тамхан за индийский фильм «Ученик».

Лучшим актером признан 49-летний итальянец Пьерфранческо Фавино за роль в драме «Наш отец». Актрисой — англичанка Ванесса Кирби за исполнение героини фильма «Фрагменты женщины». В качестве лучшего молодого актера отметили Рухолл Замани из иранской драмы «Солнечные дети». А почетные «Золотые львы», которые вручаются за общие карьерные достижения, достались актрисе Тильде Суинтон и 73-летней звезде гонконгского кино Энн Хуэй.