«Актерский ансамбль феерически красивый будет!»: Шипенко начал съемки картины о Есенине

Режиссер фильмов «Текст» и «Холоп» Клим Шипенко объявил в Instagram, что приступает к съемкам кинокартины «Декабрь», которую задумал еще 15 лет назад — в свои студенческие годы. Проект будет посвящен загадочной смерти поэта Сергея Есенина. По словам 37-летнего режиссера, «Фонд кино» поддержал идею, а значит, фильму быть.

«Тема интересная, загадочная, мистическая! — пишет Шипенко. — Актерский ансамбль феерически красивый будет!»

Сюжет будущей картины основывается на книге «Любовь и смерть Сергея Есенина». В ней рассматривается версия, что поэта убили, а не он сам свел счеты с жизнью. Напомним, задушенное тело литератора было найдено 28 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер». В 2005 году в России вышел телесериал «Есенин» с Сергеем Безруковым в главной роли, в котором также рассматривается версия убийства.

Шипенко пообещал поклонникам, что он и его команда не разочаруют зрителей.