Погиб поэт: Клим Шипенко снимет триллер о Сергее Есенине

Вышедшая в конце прошлого года кинокомедия «Холоп» побила все возможные рекорды кинопроката и стала одним из самых успешных фильмов, созданных в России. А режиссер ленты Клим Шипенко уже готовится к работе над новыми проектами.

Во время участия в шоу «ОК на связи!» он поделился деталями о своем будущем фильме, и надо признать, зрителей ждет что-то необычное.

Как рассказал Шипенко, он снимает триллер о поэте Сергее Есенине. Картина покажет, как проходили последние пять дней жизни Есенина, и не будет переполнена чтением стихотворений.

По словам режиссера, во время подготовки к съемкам он познакомился со множеством версий гибели Сергея, но для фильма создал еще одну, свою собственную. Шипенко обещает необычную картину и покажет, как писатель воспринимал окружающую его реальность в последние дни жизни.

Дата выхода и название нового проекта Клима пока неизвестна.