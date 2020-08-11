Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда в кино

Пока поклонники «бондианы» ждут выхода 25-го фильма «Не время умирать», английский сайт RadioTimes провел опрос среди своих читателей на предмет того, кто из актеров, игравших агента 007, является самым лучшим. Итог: самым каноничным и любимым британцами является Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери.
В поэтапном голосовании участвовали более 14 тысяч фанатов киношного шпиона. В первом раунде Коннери победил действующего актера Дэниела Крейга (56% против 43%), во втором Пирс Броснан одолел Джорджа Лэзенби (76% против 24%), а в третьем Тимоти Далтон выиграл у Роджера Мура (49% против 41%).
В финале борьба шла между Коннери, Далтоном и Броснаном. В итоге шотландский актер победил с 44% голосов. Его конкуренты разделили 32% и 23% соответственно.
Добавим, что недавно читатели того же сайта голосовали на актера, который должен стать Бондом после Дэниела Крейга. Победил красавчик Сэм Хьюэн, набрав почти 30% голосов. За ним шли Том Харди (14%), Генри Кавилл (11%), Идрис Эльба (10%) и Том Хиддлстон (5%).
Напомним, Шон Коннери играл Бонда в 60-х годах и снялся в шести фильмах.