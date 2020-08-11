Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда в кино

И это не Дэниел Крейг.

Пока поклонники «бондианы» ждут выхода 25-го фильма «Не время умирать», английский сайт RadioTimes провел опрос среди своих читателей на предмет того, кто из актеров, игравших агента 007, является самым лучшим. Итог: самым каноничным и любимым британцами является Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери.

В поэтапном голосовании участвовали более 14 тысяч фанатов киношного шпиона. В первом раунде Коннери победил действующего актера Дэниела Крейга (56% против 43%), во втором Пирс Броснан одолел Джорджа Лэзенби (76% против 24%), а в третьем Тимоти Далтон выиграл у Роджера Мура (49% против 41%).

В финале борьба шла между Коннери, Далтоном и Броснаном. В итоге шотландский актер победил с 44% голосов. Его конкуренты разделили 32% и 23% соответственно.

больше по теме Лицензия на убийство: скольких человек отправил на тот свет Джеймс Бонд За 24 фильма персонаж прикончил более пяти сотен плохих парней.

Добавим, что недавно читатели того же сайта голосовали на актера, который должен стать Бондом после Дэниела Крейга. Победил красавчик Сэм Хьюэн, набрав почти 30% голосов. За ним шли Том Харди (14%), Генри Кавилл (11%), Идрис Эльба (10%) и Том Хиддлстон (5%).

Напомним, Шон Коннери играл Бонда в 60-х годах и снялся в шести фильмах.