Проекты студии Netflix претендуют на 160 премий «Эмми»

Год оказался очень плодотворным в плане сериалов.

В Лос-Анджелесе были объявлены главные номинанты на получение 72-й ежегодной премии «Эмми». На самое большое количество наград (26 номинаций) претендует мини-сериал «Хранители». Проект заслуженно полюбился как критикам, так и зрителям и единственная его большая проблема — продолжения, похоже, не будет.

На втором месте оказалась «Удивительная миссис Мейзел», этот исторический комедийно-драматический сериал готов получить 20 наград от киноакадемии.

Но разумеется, больше всех отличилась студия Netflix, ее проекты претендуют на престижную награду сразу в 160 номинациях! Хоть какие-то призы стриминговый сервис в любом случае получит. На втором месте, но далеко от лидера, канал HBO, у его проектов 107 номинаций на «Эмми».

С полным списком самых-самых телепроектов этого, не самого позитивного года, можно ознакомиться здесь. Церемония вручения премии «Эмми» состоится уже скоро, 20 сентября.