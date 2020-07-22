Опасная биология: Netflix анонсировал немецкий триллер «Биохакеры»

В среду, 22 июля, онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер немецкого сериала «Биохакеры» (Biohackers), который станет доступен для просмотра 20 августа. Это научно-фантастический триллер, который может стать популярным в условиях пандемии и борьбы человечества с биологической угрозой.

По сюжету, главная героиня Миа поступает на биологический факультет на начинает отвязную студенческую жизнь. Но ее друзья не догадываются, что у девушки серьезные планы — она должна втереться в доверие к гениальному профессору Лоренц, чтобы узнать, как эта женщина была причастна к трагедии ее семьи. Не успеет студентка и глазом моргнуть, как окажется в запутанном мире биохакерства, где решается дальнейшая судьба развития человеческого вида.

Главную героиню сыграла 20-летняя швейцарская актриса Луна Ведлер. Режиссером выступил Кристиан Диттер, снявший фильм «В активном поиске» и сериал Netflix «Начальница» (Girlboss).