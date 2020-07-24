В Сети появилась первая серия мультсериала про Губку Боба в стиле аниме

Казалось бы, как можно сделать всемирно известный мультфильм про обитателей дна океана еще лучше? Правильно, превратить его в формат аниме. В сети появилась первая серия полноценного аниме проекта про Губку Боба, выполненного в весьма узнаваемой стилистике. С детства знакомые персонажи приобрели необычную для них серьезность и решают уже совсем взрослые проблемы.

По сюжету рецепт легендарного крабсбурга был похищен и лишь Губка Боб способен остановить загадочного врага. Потери друзей, предательство близких, эпичная схватка со злодеем и все это в формате лучших аниме современности.

Созданием проекта занялся профессиональный аниматор Narmak, так что все получилось как надо, от японского языка с английскими субтитрами и заканчивая внешним видом персонажей. С нетерпением ждем вторую серию, а первую уже можно посмотреть здесь.