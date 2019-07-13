Лазарев озвучил персонажа из мультфильма «Губка Боб»

Как известно, Сергей Лазарев популярен не только как певец, весьма востребован он и в анимации. Режиссеры частенько приглашают звезду на озвучивание героев популярных мультфильмов. Например, в анимационной ленте «Альфа и Омега: Клыкастая братва» голосом Сергея Лазарева говорил главный герой. Также он работал над дубляжом русскоязычных версий «Шрека третьего».

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Теперь же Сергею предстоит поработать над другим проектом. В этом году свое 20-летие отмечает мульсериал «Губка Боб Квадратные Штаны». По этому случаю Nickeiodeon выпустит 44-минутный мультфильм «Губка Боб. Большой день рождения», где артисту тоже достанется Роб — водитель аквариума-автобуса, на котором герои изучают реальный мир.

Напомним, новый, праздничный мультфильм маленькие телезрители смогут увидеть на канале уже 13 июля, пишет «Вокруг ТВ».