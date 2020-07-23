Футбол будущего: в Сети появился новый трейлер фильма «Вратарь Галактики»

В Сети появился новый трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». Сюжет картины перенесет зрителей в будущее, где над Москвой завис космический корабль, а главным видом спорта считается космобол, в котором игроки умеют телепортироваться на небольшие расстояния.Как рассказал создатель проекта, Джаник Файзиев, фильм создается исключительно для семейного просмотра. Режиссер уверен, что картина в первую очередь не про спорт и недалекое будущее, а про любовь и настоящую дружбу, которые способны остановить даже очередной конец света.

По сценарию Луна была уничтожена войной, в результате чего на Земле изменился климат и полюса планеты пришли в хаос. В итоге спустя много лет над столицей России завис космический корабль-стадион, в котором и проводятся состязания по космоболу. Главный герой не особо любит новый вид спорта, но чтобы спасти мать он готов стать героем.