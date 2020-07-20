Бейонсе сняла фильм: в Сети появился первый трейлер проекта Black is king

В Сети появился долгожданный трейлер музыкального фильма Black is king, разработкой которого уже давно занимается Бейонсе в сотрудничестве с Disney. В ролике можно заметить модель Наоми Кэмпбелл, музыканта Jay-Z (Шон Кори Картер), а также множество других, известных и не очень, представителей чернокожего сообщества. Вы все правильно поняли: если судить по названию и трейлеру картины, снимаются в ней лишь афроамериканцы.

Проект «Black is king» станет своеобразной копией «Короля Льва». По сюжету главного героя будут предавать, предки помогут обрести силу, а родом он окажется из королевской семьи.

Как рассказывала певица в интервью, она вложила в этот проект много своей любви, а работала над ним одновременно с озвучиванием львицы Налы в «Короле Льве», вероятно именно поэтому фильмы так сюжетно похожи.

Картина Black is king появится только на платформе Disney+, а релиз запланирован на конец июля.