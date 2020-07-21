В Сети появился первый трейлер нового сезона мультсериала «Маша и Медведь»

Посмотреть на приключения Маши и Мишки можно будет уже с 30 июля.

Уже в конце июля юные зрители смогу познакомиться с новыми сериями проекта «Маша и Медведь». Первые две серии получили названия «Что внутри?» и «Большой поход». В первом эпизоде Маша в очередной раз проявит свой талант к конструированию и разборке важных вещей, а во втором — вместе с Медведем отправится в далекое путешествие к могучим вулканам.

Для нового сезона мультсериала студия Animaccord подготовила 26 серий. Как сообщил представитель компании Владимир Горбуля сайту «КиноПоиск», впервые за историю проекта посмотреть на Машу и Медведя можно будет в 4К-качестве, что особо порадует владельцев современных мониторов и телевизоров.

Напомним, первые серии сериала «Маша и Медведь» вышли в далеком 2009 году. Любопытная девочка Маша и очень ответственный и беспокойный медведь завоевали любовь зрителей всего мира своими приключениями. Проект уже переведен на 36 языков и собрал более 40 миллиардов просмотров на YouTube.